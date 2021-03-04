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04 марта 2021, 11:16 2421

В центре Харькова проходит митинг Нацкорпуса: жгут файеры

04 марта 2021, 11:16 2421
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Участники акции держат в руках плакаты с надписью "Хватит красть"
Участники акции держат в руках плакаты с надписью "Хватит красть"
Фото: t.me/truexanews
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Сегодня, 4 марта, под зданием Харьковской областной госадминистрации представители политической партии "Национальный корпус" зажгли файеры.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на местные СМИ.

Нацкорпус под ХОГА зажгли файеры с требованием "Хватит красть", - говорится в сообщении.

Активисты с зажженными файерами стоят под зданием ХОГА с плакатами в руках.

Напомним, ранее возле станции метро "Индустриальная" в Харькове митингующие перекрыли Московский проспект. Работники завода "Электротяжмаш" требуют погасить долги по зарплатам.

митинг Харьков протесты Нацкорпус активисты

 
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