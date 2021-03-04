В центре Харькова проходит митинг Нацкорпуса: жгут файеры
Участники акции держат в руках плакаты с надписью "Хватит красть"
Участники акции держат в руках плакаты с надписью "Хватит красть"
Сегодня, 4 марта, под зданием Харьковской областной госадминистрации представители политической партии "Национальный корпус" зажгли файеры.
Об этом передает RegioNews со ссылкой на местные СМИ.
Нацкорпус под ХОГА зажгли файеры с требованием "Хватит красть", - говорится в сообщении.
Активисты с зажженными файерами стоят под зданием ХОГА с плакатами в руках.
Напомним, ранее возле станции метро "Индустриальная" в Харькове митингующие перекрыли Московский проспект. Работники завода "Электротяжмаш" требуют погасить долги по зарплатам.
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