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04 березня 2021, 11:16 2373

У центрі Харкова проходить мітинг Нацкорпусу: палять фаєри

04 березня 2021, 11:16 2373
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Учасники акції тримають в руках плакати з написом "Досить красти"
Учасники акції тримають в руках плакати з написом "Досить красти"
Фото: t.me/truexanews
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Сьогодні, 4 березня, під будівлею Харківської обласної держадміністрації представники політичної партії "Національний корпус" запалили фаєри.

Про це передає RegioNews з посиланням на місцеві ЗМІ.

Нацкорпус під ХОДА запалили фаєри з вимогою "Досить красти", - йдеться в повідомленні.

Активісти з запаленими фаєрами стоять під будівлею ХОДА з плакатами в руках.

Нагадаємо, раніше біля станції метро "Індустріальна" у Харкові мітингувальники перекрили Московський проспект. Працівники заводу "Електроважмаш" вимагають погасити борги по зарплатах.

митинг Харьків протести Нацкорпус активісти

 
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