У центрі Харкова проходить мітинг Нацкорпусу: палять фаєри
Учасники акції тримають в руках плакати з написом "Досить красти"
Учасники акції тримають в руках плакати з написом "Досить красти"
Сьогодні, 4 березня, під будівлею Харківської обласної держадміністрації представники політичної партії "Національний корпус" запалили фаєри.
Про це передає RegioNews з посиланням на місцеві ЗМІ.
Нацкорпус під ХОДА запалили фаєри з вимогою "Досить красти", - йдеться в повідомленні.
Активісти з запаленими фаєрами стоять під будівлею ХОДА з плакатами в руках.
Нагадаємо, раніше біля станції метро "Індустріальна" у Харкові мітингувальники перекрили Московський проспект. Працівники заводу "Електроважмаш" вимагають погасити борги по зарплатах.
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