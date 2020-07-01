Голова ОДА не виключає посилення карантину на Харківщині

Кучер збирає відповідну комісію для того, щоб проаналізувати епідситуацію з СOVID-19 в регіоні

Кучер збирає відповідну комісію для того, щоб проаналізувати епідситуацію з СOVID-19 в регіоні

Фото: з відкритих джерел

Голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер заявив, що карантинні заходи в області можуть бути посилені.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне.

Послаблювати ми точно їх не будемо", - сказав Кучер.

Зі слів голови ОДА, посилення можуть стосуватися контролю щодо дотримання дистанції на заходах за участі груп людей, роботи кінотеатрів, розважальних центрів, кафе.

Після робочої поїздки Кучера в Ізюмський район ввечері 1 липня в облдержадміністрації проведуть нараду за участі головної санлікарки регіону, де будуть вирішені наступні кроки щодо карантину.

Ввечері збираю відповідну комісію для того, щоб проаналізувати все те, що відбувається. Певні теж обмеження ми можемо ввести", - повідомив він.

Нагадаємо, в Україні вже зафіксовано 44 998 хворих COVID-19, з них за добу - 664 нових випадки. Найбільше нових випадків у Львівській, Закарпатській та Рівненській областях.