ПДВ зросте на 1%: уряд розраховує створити фонд страхування бізнесу на $5 млрд

Фото: Facebook/Сергій Корецький

Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що заплановане підвищення податку на додану вартість на 1% у проєкті держбюджету на 2027 рік пов'язане з необхідністю профінансувати програму страхування бізнесу від воєнних ризиків

Про це він сказав в інтерв'ю програмі "ТСН.Тиждень", передає RegioNews.

За словами Корецького, російські атаки щодня завдають збитків українським підприємствам, що негативно впливає на економіку, бюджет і стійкість держави.

У зв'язку з цим Кабінет Міністрів ініціював створення спеціального фонду для швидкої компенсації бізнесу збитків від російських ракетних і дронових атак.

Для запуску механізму Україна має зробити перший внесок близько 1 млрд доларів. За словами прем'єра, через відсутність інших джерел фінансування уряд заклав у проєкт бюджету підвищення ПДВ.

"У держбюджеті заклали подекуди непопулярне рішення – в тому числі невеличке підвищення податку. ПДВ. Інших джерел, на жаль, немає", – заявив Корецький.

Він пояснив, що внесок України має продемонструвати міжнародним партнерам готовність держави самостійно вкладатися у захист власної економіки. Надалі уряд очікує, що міжнародні партнери збільшать фінансування у чотири рази.

Загальний фонд у розмірі 5 млрд доларів, за словами Корецького, дозволить страховим компаніям пропонувати українському бізнесу поліси за доступними цінами та без необхідності перестрахування за кордоном.

Прем'єр також зазначив, що класичне страхування воєнних ризиків наразі залишається малодоступним через високу вартість і тривале очікування страхових виплат. Новий механізм передбачатиме виплату компенсацій після верифікації факту руйнування рятувальниками.

Нагадаємо, у серпні Кабінет Міністрів схвалив Програму діяльності Уряду. У ній визначені принципи роботи уряду, основні цілі та конкретні завдання за ключовими напрямами.

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