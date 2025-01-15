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Виталий Василишин Журналист info@regionews.ua
15 января 2025, 12:46

Каким будет курс доллара в 2025 году

15 января 2025, 12:46
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В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отношению к американской валюте. Начало нового года не стало исключением и доллар продолжил свой рост, а в обменных пунктах он уже стоит 43 гривны. RegioNews решил разобраться, почему дорожает доллар и сколько он будет стоить в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отношению к американской валюте. Начало нового года не стало исключением и доллар продолжил свой рост, а в обменных пунктах он уже стоит 43 гривны. RegioNews решил разобраться, почему дорожает доллар и сколько он будет стоить в 2025 году
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Что делает НБУ для стабилизации курса

В конце декабря 2024 года в Национальном банке Украины отмечали, что в последний месяц года чистый спрос на безналичную иностранную валюту в стране значительно вырос. На это также повлияли операции бизнеса в конце года, а еще рост бюджетных расходов за этот период. С другой стороны, в НБУ уверяют, что рост чистого спроса на валюту в Украине вызван восстановлением экономики и активизацией импорта. Все эти факторы в конечном счете влияют на повышение курса того же доллара к гривне. Однако в Нацбанке уверяют, что могут сохранять стабильность на валютном рынке, например, повышением объемов чистой продажи иностранной валюты на межбанке. Только за одну неделю нового года НБУ продал таким образом более 1 млрд долларов.

В комментарии RegioNews управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French Вячеслав Бутко отметил, что продажа 1 млрд долларов Нацбанком за неделю — это лишь немного больше, чем в среднем за неделю в последние месяцы, а потому чего-то слишком неординарного не произошло.

"Тем более, что первая неделя года была так сказать полувыходной и появился отложенный спрос в результате небольшой экономической активности, а потому она пришлась на вторую рабочую неделю, что подпитало спрос на валюту", — говорит Вячеслав Бутко.

Он добавляет, что валютные резервы НБУ находятся на высоком уровне и в первую очередь благодаря международной финансовой помощи. По данным Нацбанка, на 1 января 2025 года международные резервы Украины достигли рекордных 43,8 млрд долларов.

"Поэтому пока Нацбанк имеет возможность достаточно плавно и контролируемо девальвировать гривну. Если не будет каких-то глобальных потрясений, то НБУ может контролируемо снижать, а иногда даже укреплять гривну в течение полугода или года — резервы позволяют. Тем более, что подтверждено оказание помощи более чем 30 млрд долларов в этом году от западных партнеров, а это значит, что золотовалютные резервы будут пополняться. Как следствие — Нацбанк сможет контролировать движение гривны", — подчеркивает эксперт.

С другой стороны, он не дает прогнозов, какой курс доллара будет в этом году даже учитывая, что среднегодовой курс в государственном бюджете прописан на уровне 45 грн за 1 доллар.

"Возьмите последние лет пять и посмотрите, какой курс был заложен в том или ином году, а затем сравните его с реальным курсом, который был в том году. Реальный курс доллара был всегда меньше, чем тот, что был заложен как среднегодовой", — отмечает Вячеслав Бутко.

Плюсы и минусы девальвации гривны

В целом экономическая ситуация в стране складывается таким образом, что гривна так или иначе может продолжить свое обесценивание.

"С учетом хронического и большого отрицательного сальдо торгового баланса Украины гривна будет под давлением и фундаментальные условия для ее снижения есть. Это давление сейчас сдерживается разве что поступлениями международной финансовой поддержки в виде кредитов и грантов", — отметил управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French. Вячеслав Бутко.

По большому счету, девальвация гривни может быть полезна для наполнения государственного бюджета, ведь те же таможенные тарифы привязаны к доллару, а некоторые акцизы, например, на горючее, привязаны к евро. Логично, что от девальвации гривны будут больше поступления в госбюджет от тех же таможенных пошлин и определенных акцизов.

"Также определенная выгода будет от конвертации валюты, поступающей в качестве валютной помощи от международных партнеров. Ее продают для осуществления бюджетных расходов", — отмечает Вячеслав Бутко.

На этом плюсы от девальвации гривны по большому счету заканчиваются. Большинство рядовых граждан получают заработные платы, особенно пенсии, именно в гривне. Это скажется на благосостоянии граждан.

"Не следует забывать и о так называемой инфляции через курсовой канал, ведь мы очень привязаны к импорту. Дорожает валюта — дорожает импортная продукция, как готовая так и ее составляющие — полуфабрикаты, сырье. Мы полностью зависим, например, от импортного горючего", — подчеркивает управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French.

Впрочем, складывается так, что как только дорожает импортная продукция, то сразу в цене "подтягивается" и отечественная. По словам эксперта, с одной стороны это так, но с другой стороны отечественные товары дорожают не только потому, что повышаются цены на импорт.

"Есть такая вещь, как покупательная способность граждан и в случае подорожания валюты в определенной степени идет переориентация на продукцию внутренних производителей, которая может быть дешевле импортной, в том числе из-за девальвации гривны. Не то чтобы после повышения цен на импортную продукцию сразу дорожает и отечественная, но в определенной степени она ориентируется именно на цены импорта. Все потому, что при производстве немалого количества украинской продукции нужно использовать импортную составляющую", — подчеркивает Вячеслав Бутко.

В таком случае происходит ориентация на платежеспособный спрос. Многие компании имеют такую ​​стратегию, что за счет более низкой цены отечественной продукции по сравнению с импортной они охватят большую часть рынка и заработают больше на повышении объемов, чем на повышении цены.

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