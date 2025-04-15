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В Україні можуть подорожчати деякі види м'яса. Це пов'язано, зокрема, з наближенням великодніх та травневих свят

Про це повідомляє Главред, передає RegioNews.

Голова Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук зазначив, що в Україні м'ясо дорожчає, оскільки ціна на зернову групу доволі висока. Експерт додав, що особливо виділяється яловичина - це в Україні "преміальний вид м'яса", який завжди коштував дорожче за інші. Це пов'язано з тим, що у нас не так багато яловичини виробляють. Зокрема, тому, що немає культури її споживання.

Українці більше орієнтовані на курятину і свинину, пояснив експерт. Тому ціни на яловичину будуть стабільними найближчим часом. Ціни на цей вид м'яса залежатимуть від урожаю, ціни на зерно, з якого виготовляються корми.

Водночас говорити про зниження вартості свинини та яловичини теж не варто. За словами експерта, в пік свят (великодніх та травневих) ці види м'яса можуть навіть зрости в ціні на близько 10%.

Нагадаємо, в Україні різко подорожчала капуста минулого врожаю. Вартість в середньому в 6 раз вища, аніж у цей же період минулого року. При цьому аналітики вважають, що ціна може ще зростати.