Отключения света 11 декабря: как будут действовать графики

фото: pixabay.com

Сегодня, 11 декабря, по Украине будут действовать графики отключения электроэнергии – как для бытовых потребителей, так и для бизнеса

Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.

Время применения и объем ограничений будет следующим:

бытовые потребители:

07:00 – 08:00 – одна очередь отключений;

08:00 – 20:00 – две очереди отключений;

20:00 – 22:00 – одна очередь отключений.

промышленность и бизнес:

07:00 – 22:00 – применение графиков ограничения мощности.

В Укрэнерго подчеркнули, что ремонтные работы продолжаются – энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

Графику отключений по конкретному адресу можно узнать на официальных ресурсах операторов системы распределения.

В Укрэнерго также призвали украинцев бережно потреблять электричество, в том числе не включать несколько мощных электроприборов одновременно.

Напомним, ранее появилась информация, что Министерство энергетики планирует изменить порядок применения графиков стабилизационных отключений электричества. Уже в 2025 году все регионы могут быть разделены на несколько зон.