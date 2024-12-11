Отключения света 11 декабря: как будут действовать графики
Сегодня, 11 декабря, по Украине будут действовать графики отключения электроэнергии – как для бытовых потребителей, так и для бизнеса
Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.
Время применения и объем ограничений будет следующим:
бытовые потребители:
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07:00 – 08:00 – одна очередь отключений;
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08:00 – 20:00 – две очереди отключений;
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20:00 – 22:00 – одна очередь отключений.
промышленность и бизнес:
- 07:00 – 22:00 – применение графиков ограничения мощности.
В Укрэнерго подчеркнули, что ремонтные работы продолжаются – энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.
Графику отключений по конкретному адресу можно узнать на официальных ресурсах операторов системы распределения.
В Укрэнерго также призвали украинцев бережно потреблять электричество, в том числе не включать несколько мощных электроприборов одновременно.
Напомним, ранее появилась информация, что Министерство энергетики планирует изменить порядок применения графиков стабилизационных отключений электричества. Уже в 2025 году все регионы могут быть разделены на несколько зон.