Семьям умерших от COVID медиков выделили более 100 млн гривен
Кабинет министров Украины перераспределил расходы государственного бюджета, предусмотренные Министерству социальной политики на 2021 год. Распоряжением изменяется назначение 189,2 млн гривен
Как передает RegioNews, об этом сообщает РБК-Украина.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, документ предусматривает выделение финансовой помощи Фонду социального страхования Украины 104,5 млн гривен для страховых выплат 68 семьям медицинских работников, смерть которых наступила в результате инфицирования COVID-19.
Кроме того, в связи с увеличением количества присвоенных статусов участникам боевых действий, которые принимали участие в операции Объединенных сил (ООС), возникла дополнительная потребность в средствах по выплате ежегодной разовой денежной помощи, размер которой составляет от 966 до 4421 грн в зависимости от категории. Это позволит выплатить денежную помощь около 34,0 тыс. ветеранам войны. На эти цели выделяется 49,5 млн гривен.
Также предусмотрено увеличение объема расходов по программе "Реабилитация детей с инвалидностью" на сумму 35,2 млн грн для обеспечения реабилитационными услугами 1 874 детей с инвалидностью.
В то же время на 189,2 млн гривен сокращаются расходы по программе компенсация в связи с повышением тарифов на электрическую энергию на оплату электрической энергии населением, проживающим в негазифицированных жилых домах.
Ранее сообщалось, что в Минфине рассказали сколько планируют в бюджете 2022 на образование и медицину.