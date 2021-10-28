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28 октября 2021, 14:21 4

Семьям умерших от COVID медиков выделили более 100 млн гривен

28 октября 2021, 14:21 4
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Фото: из открытых источников
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Кабинет министров Украины перераспределил расходы государственного бюджета, предусмотренные Министерству социальной политики на 2021 год. Распоряжением изменяется назначение 189,2 млн гривен

Как передает RegioNews, об этом сообщает РБК-Украина.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, документ предусматривает выделение финансовой помощи Фонду социального страхования Украины 104,5 млн гривен для страховых выплат 68 семьям медицинских работников, смерть которых наступила в результате инфицирования COVID-19.

Кроме того, в связи с увеличением количества присвоенных статусов участникам боевых действий, которые принимали участие в операции Объединенных сил (ООС), возникла дополнительная потребность в средствах по выплате ежегодной разовой денежной помощи, размер которой составляет от 966 до 4421 грн в зависимости от категории. Это позволит выплатить денежную помощь около 34,0 тыс. ветеранам войны. На эти цели выделяется 49,5 млн гривен.

Также предусмотрено увеличение объема расходов по программе "Реабилитация детей с инвалидностью" на сумму 35,2 млн грн для обеспечения реабилитационными услугами 1 874 детей с инвалидностью.

В то же время на 189,2 млн гривен сокращаются расходы по программе компенсация в связи с повышением тарифов на электрическую энергию на оплату электрической энергии населением, проживающим в негазифицированных жилых домах.

Ранее сообщалось, что в Минфине рассказали сколько планируют в бюджете 2022 на образование и медицину.

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