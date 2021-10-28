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28 жовтня 2021, 14:21 4

Сім'ям померлих від COVID медиків виділили понад 100 млн гривень

28 жовтня 2021, 14:21 4
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Фото: з відкритих джерел
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Кабінет міністрів України перерозподілив видатки державного бюджету, передбачені Міністерству соціальної політики на 2021 рік. Розпорядженням змінюється призначення 189,2 млн гривень

Як передає RegioNews, про це повідомляє РБК-Україна.

Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту, документ передбачає виділення фінансової допомоги Фонду соціального страхування України 104,5 млн гривень для страхових виплат 68 сім’ям медичних працівників, смерть яких настала внаслідок інфікування COVID-19.

Крім того, у зв’язку зі збільшенням кількості присвоєних статусів учасникам бойових дій, які брали участь в операції об’єднаних сил (ООС), виникла додаткова потреба в коштах по виплаті щорічної разової грошової допомоги, розмір якої становить від 966 до 4421 грн залежно від категорії. Це дасть змогу виплатити грошову допомогу близько 34,0 тис. ветеранам війни. На ці цілі виділяється 49,5 млн гривень.

Також передбачено збільшення обсягу видатків за програмою "Реабілітація дітей з інвалідністю" на суму 35,2 млн грн для забезпечення реабілітаційними послугами 1 874 дітей з інвалідністю.

Водночас на 189,2 млн гривень зменшуються видатки за програмою Компенсація у зв'язку з підвищенням тарифів на електричну енергію на оплату електричної енергії населенням, яке проживає в негазифікованих житлових будинках.

Раніше повідомлялось, що у Мінфіні розповіли скільки планують у бюджеті 2022 на освіту та медицину.

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