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08 июля 2021, 15:08 4

Украина отказалась закупать электроэнергию Белорусской АЭС-премьер Литвы

08 июля 2021, 15:08 4
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Украина отказалась закупать электроэнергию, которая произведена на АЭС Беларуси

Как пишет Regionews со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните по итогам переговоров с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Вильнюсе в четверг.

На совместной пресс-конференции она поддержала "отказ Украины от опасных поставщиков" и ее стремление к присоединению к европейскому рынку электроэнергии ENTSO-E.

По ее словам, важным является также "зеленый" переход.

Напомним, что 26 мая Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) во время заседания поддержала инициативу запретить импорт электроэнергии из Беларуси и России.

По словам председателя комиссии Валерия Тарасюка, комиссия приняла такое решение по инициативе Министерства энергетики.

"На сегодня мы можем ограничить импорт до 1 октября. До 1 октября осуществляем совместный мониторинг совместно с министерством и вместе с системным оператором", - сказал Тарасюк.

премьер электричество НКРЭКУ АЭС энергетика

 
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