Рада приняла закон, который реструктуризирует долги за газ

Фото: из открытых источников

Народные депутаты приняли в первом чтении законопроект №3508-д, который будет способствовать решению проблем с задолженностью предприятий в области теплоэнергетики

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания Верховной Рады.

Так, за соответствующий закон проголосовали 301 народный депутат. Данный документ предусматривает урегулирование и реструктуризацию задолженности за природный газ и услуги по его транспортировке предприятиям теплокоммунэнерго.

Кроме того, планируется урегулирование долгов облгазов и облгазсбытов и реструктуризация долгов водоканалов. В документе также прописан порядок участия субъектов рынка природного газа в процедуре урегулирования задолженности за природный газ и услуги по его транспортировке.

Документом, в частности, продлевается предельный срок реструктуризации задолженности. Предприятиям теплоэнергетики позволяют реструктуризировать долг за распределение и транспортировку природного газа.

Напомним, что ранее газовым компаниям запретили брать с населения плату за смену поставщика топлива.