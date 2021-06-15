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15 июня 2021, 13:21 60

Рада приняла закон, который реструктуризирует долги за газ

15 июня 2021, 13:21 60
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Фото: из открытых источников
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Народные депутаты приняли в первом чтении законопроект №3508-д, который будет способствовать решению проблем с задолженностью предприятий в области теплоэнергетики

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания Верховной Рады.

Так, за соответствующий закон проголосовали 301 народный депутат. Данный документ предусматривает урегулирование и реструктуризацию задолженности за природный газ и услуги по его транспортировке предприятиям теплокоммунэнерго.

Кроме того, планируется урегулирование долгов облгазов и облгазсбытов и реструктуризация долгов водоканалов. В документе также прописан порядок участия субъектов рынка природного газа в процедуре урегулирования задолженности за природный газ и услуги по его транспортировке.

Документом, в частности, продлевается предельный срок реструктуризации задолженности. Предприятиям теплоэнергетики позволяют реструктуризировать долг за распределение и транспортировку природного газа.

Напомним, что ранее газовым компаниям запретили брать с населения плату за смену поставщика топлива.

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