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15 червня 2021, 13:21 60

Рада прийняла закон, що реструктуризує борги за газ

15 червня 2021, 13:21 60
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Фото: з відкритих джерел
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Народні депутати прийняли у першому читанні законопроєкт №3508-д, який сприятиме вирішенню проблем з заборгованістю підприємств у галузі теплоенергетики

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію засідання Верховної Ради.

Так, за відповідний закон проголосували 301 народний депутат. Даний документ передбачає врегулювання і реструктуризацію заборгованості за природний газ та послуги з його транспортування підприємствам теплокомуненерго.

Окрім того, планується врегулювання боргів облгазів та облгаззбутів і реструктуризація боргів водоканалів. В документі також прописано порядок участі суб'єктів ринку природного газу в процедурі врегулювання заборгованості за природний газ та послуги з його транспортування.

Документом, зокрема, продовжується граничний строк реструктуризації заборгованості. Підприємствам теплоенергетики дозволяють реструктуризувати борг за розподіл та транспортування природного газу.

Нагадаємо, що раніше газовим компаніям заборонили брати з населення плату за зміну постачальника палива.

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