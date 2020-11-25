Украина выплатила безработным уже более 13 млрд гривен - Минэкономики

Финансирование программ для поддержки безработных и предпринимателей является на постоянном контроле Кабмина

Финансирование программ для поддержки безработных и предпринимателей является на постоянном контроле Кабмина

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В течение карантина, то есть с 12 марта 2020 года и до сегодня, выплачено 11,5 млрд грн помощи безработным, которые зарегистрированы в центрах занятости. Также с целью финансовой поддержки малого и среднего бизнеса Кабмином с СОVID-фонда было выделено 2,8 млрд грн на программу помощи по частичной безработице.

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко, передает RegioNews.

Для борьбы с безработицей мы запустили различные механизмы поддержки. Это и программа по частичной безработице, благодаря которой удалось сохранить рабочие места для 373 700 граждан. Это и программа "5-7-9", одним из условий которой было сохранение численности персонала. Это и усиление работы региональных служб занятости, при содействии которых за период карантина работу получили 419 тыс. человек”, - сообщил Петрашко.

Министр отметил, что финансирование программ для поддержки безработных и предпринимателей в период карантина является на постоянном контроле правительства, которое в случае необходимости оперативно вносит изменения в законодательную базу для дополнительного выделения средств.

Так, последними правительственными инициативами для программы помощи по частичной безработице дополнительно было выделено 80 млн гривен, а для покрытия потребностей в своевременной выплате пособия по безработице - почти 1,2 млрд гривен.

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров выделил дополнительные средства для Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы.