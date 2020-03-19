Украинские банки изменили режим работы

Украинские банки за карантина скорректировали часы работы и временно закрыли часть отделений

Фото: myseldon.com

Украинские банки за карантина скорректировали часы работы и временно закрыли часть отделений

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Интерфакс.

Украинские банки временно закрывают часть отделений, сокращают часы работы, внедряют санитарные часы и ограничение количества клиентов в отделении.

Креди Агриколь Банк, в частности, сообщил о временном закрытии 17 отделений из 150 Остальные работают только в будни с 9:00 до 17:00 с перерывом на санитарную час, говорится в сообщении банка.

Банк "Пивденный" временно приостановил работу 22 из 98 отделений и сократил рабочий день (с 10:00 до 16:30) с тремя санитарными часами. Дополнительно банк отменил работу в выходные и ограничил максимальное количество клиентов в отделениях пятью.

УкрСиббанк сократил график работы с 10:00 до 16:00, ввел сангодину и ограничил допустимое количество клиентов в отделении пятью людьми.

Отделение ТАСкомбанка работать только в будни с 10:00 до 16:00, в них могут находиться до пяти клиентов.

Кредобанк сократил часа с 10:00 до 16:30, предусмотрел два перерыва на дезинфекцию и ограничения на количество человек в отделении.

Идея Банк и Укрэксимбанк внедрили дополнительные санчасы и предупреждают о возможном ограничении на количество лиц в отделениях банка.

Сбербанк принимает клиентов только в будние дни до 16:00, ПРАВЭКС-БАНК и Глобус Банк - с 10:00 до 16:00, а ОТП Банк - с 9:00 до 17:00.



Как сообщалось, ПУМБ приостановил оформление кредитов наличными и кредитных карточек, внедрил три дополнительных перерыва на санчас и рекомендует клиентам соблюдать дистанцию ​​в 1 м, ожидать своей очереди на улице.

Райффайзен Банк Аваль ввел обслуживание по предварительной записи, а Сбербанк перерывы в отделениях для проветривания и дезинфекции и перевел инкассаторскую службу в усиленный режим работы.

Государственный ПриватБанк (Киев) продлил срок действия всех карт для выплат на 90 дней, чтобы лишить клиентов необходимости посещать отделения банков для перевыпуска карт во время карантина, сообщила пресс-служба финучреждения.

"Период действия карточек для выплат будет продлен на 90 дней. Карточки будут работать. Оплата покупок в интернете, когда необходимо указать срок действия карты, будет проходить", - говорится в сообщении ПриватБанка в четверг.

Финучреждение уточнило, что продление срока действия распространяется на стандартные карты для выплат и на карточки для выплат Gold.

Также ПриватБанк ввел санитарную час в своих отделениях и рекомендует клиентам ожидать своей очереди на улице.

Альфа-Банк временно приостановил работу 45 из 257 отделений.

Все банки рекомендуют пользоваться онлайн-банкингом и избегать операций с наличными.