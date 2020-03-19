Українські банки змінили режим роботи

Українські банки через карантин скоригували години роботи і тимчасово закрили частину відділень

Фото: myseldon.com

Українські банки через карантин скоригували години роботи і тимчасово закрили частину відділень

Про це пише RegioNews з посиланням на Інтерфакс.

Українські банки тимчасово закривають частину відділень, скорочують години роботи, впроваджують санітарні години й обмеження на кількість клієнтів у відділенні.

Креді Агріколь Банк, зокрема, повідомив про тимчасове закриття 17 відділень зі 150. Решта працюють тільки в будні з 9:00 до 17:00 з перервою на санітарну годину, зазначено в повідомленні банку.

Банк "Південний" тимчасово призупинив роботу 22 з 98 відділень і скоротив робочий день (з 10:00 до 16:30) з трьома санітарними годинами. Додатково банк скасував роботу у вихідні й обмежив максимальну кількість клієнтів у відділеннях п'ятьма.

Укрсиббанк скоротив графік роботи з 10:00 до 16:00, запровадив сангодину й обмежив допустиму кількість клієнтів у відділенні п'ятьма людьми.

Відділення ТАСкомбанку працюватимуть лише у будні з 10:00 до 16:00, у них можуть перебувати до п'яти клієнтів.

Кредобанк скоротив години з 10:00 до 16:30, передбачив дві перерви на дезінфекцію і обмеження на кількість осіб у відділенні.

Ідея Банк і Укрексімбанк упровадили додаткові сангодини й попереджають про можливе обмеження на кількість осіб у відділеннях банку.

Ощадбанк приймає клієнтів лише в будні дні до 16:00, Правекс Банк і Глобус Банк - з 10:00 до 16:00, а ОТП Банк - з 9:00 до 17:00.

Як повідомлялося, ПУМБ призупинив оформлення кредитів готівкою і кредитних карток, упровадив три додаткові перерви на сангодину й рекомендує клієнтам дотримуватися дистанції в 1 м, очікувати своєї черги на вулиці.

Райффайзен Банк Аваль запровадив обслуговування за попереднім записом, а Ощадбанк перерви у відділеннях на провітрювання і дезінфекцію і перевів інкасаторську службу в посилений режим роботи.

Державний ПриватБанк (Київ) продовжив термін дії всіх карток для виплат на 90 днів, щоб позбавити клієнтів необхідності відвідувати відділення банків для перевипуску карток під час карантину, повідомила прес-служба фінустанови.

"Період дії карток для виплат буде продовжено на 90 днів. Картки працюватимуть. Оплата покупок в інтернеті, коли необхідно зазначити термін дії карти, проходитиме", - йдеться в повідомленні ПриватБанку в четвер.

Фінустанова уточнила, що продовження терміну дії поширюється на стандартні картки для виплат і на картки для виплат Gold.

Також ПриватБанк запровадив санітарну годину в своїх відділеннях і рекомендує клієнтам очікувати своєї черги на вулиці.

Альфа-Банк тимчасово призупинив роботу 45 з 257 відділень.

Усі фінустанови рекомендують користуватися онлайн-банкінгом і уникати операцій з готівкою.