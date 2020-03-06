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06 марта 2020, 18:10 8

"Приватбанк" хочет продать "Буковель"

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06 марта 2020, 18:10 8
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ПриватБанк собирается избавиться от непрофильного актива, доставшийся от бывших владельцев и готовится продать часть горнолыжного курорта "Буковель"
ПриватБанк собирается избавиться от непрофильного актива, доставшийся от бывших владельцев и готовится продать часть горнолыжного курорта "Буковель"

Об этом НВ Бизнес сообщила заместитель председателя правления ПриватБанка Галина Пахачук, пишет RegioNews.

По ее словам, госбанк начал подготовку к продаже крупнейшего в Украине горнолыжного курорта Буковель. Когда этот комплекс попал на баланс ПриватБанка, после национализации банка, его задекларированная стоимость составляла 12,6 млрд грн.

В комплекс входят гостиница "Звезда Буковеля", отель Radisson blu, 16 подъемников на 62 трассы, земельные участки. Сейчас банк выбирает консультанта по оценке и продаже актива.

"Банку принадлежит две трети комплекса, который состоит из 64 объектов, одна треть приходится на ООО "Скорзонера", - уточнила Пахачук.


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