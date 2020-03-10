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10 марта 2020, 10:31 2

Глава МИД задекларировал более 30 тысяч евро и две квартиры в Киеве

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10 марта 2020, 10:31 2
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба владеет двумя квартирами, легковым автомобилем и 32 тысячами евро наличными
Фото: facebook/dmytro.kuleba
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба владеет двумя квартирами, легковым автомобилем и 32 тысячами евро наличными

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на декларацию чиновника за 2019 год в Едином реестре деклараций НАЗК.

Согласно документу, у Кулебы есть две квартиры в Киеве (на 53 и 125 м кв.). В 2017 году он купил автомобиль Peugeout 2002 года за 112 тысяч гривень.

Единственный указанный в декларации источник дохода министра в 2019 году – заработная плата. Он получил 234 606 грн. В то же время, он хранит наличными 32 тысячи евро.

При этом супруга Кулебы Евгения контролирует ОО "Город-Сад". В 2019 году получил там выплату или гонорар, сумма которой не уточняется.

Напомним, 4 марта кандидат на должность премьер-министра от президента Украины Денис Шмыгаль подал декларацию о доходах как глава правительства.


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