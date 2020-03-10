Глава МЗС задекларував понад 30 тисяч євро і дві квартири в Києві

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба володіє двома квартирами, легковим автомобілем і 32 тисячами євро готівкою

Фото: facebook/dmytro.kuleba

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба володіє двома квартирами, легковим автомобілем і 32 тисячами євро готівкою

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на декларацію чиновника за 2019 рік у Єдиному реєстрі декларацій НАЗК.

Згідно з документом, у Кулеби є дві квартири в Києві (на 53 і 125 м кв.). У 2017 році він купив автомобіль Peugeout 2002 року за 112 тисяч гривень.

Єдиний зазначений в декларації джерело доходу міністра в 2019 році - заробітна плата. Він отримав 234 606 грн. У той же час, він зберігає готівкою 32 тисячі євро.

При цьому дружина Кулеби Євгена контролює ГО "Місто-Сад". У 2019 отримав там виплату або гонорар, сума якої не уточнюється.

Нагадаємо, 4 березня кандидат на посаду прем'єр-міністра від президента України Денис Шмигаль подав декларацію про доходи як голова уряду.