Рада рассмотрела 37% правок к закону о рынке земли

Сегодня, 21 февраля, Верховная Рада продолжила рассматривать правки к закону о рынке земли. К обеду народные депутаты успели рассмотреть более полутора тысячи правок

Фото: rada.gov.ua

Сегодня, 21 февраля, Верховная Рада продолжила рассматривать правки к закону о рынке земли. К обеду народные депутаты успели рассмотреть более полутора тысячи правок

Как передает RegioNews, в частности, парламент рассмотрел 1505 правок (37%).

Как известно, всего к документу прилагается 4018 правок.

Напомним, по состоянию на 20 февраля ВРУ рассмотрела 1193 (29,7%) правки ко второму чтению законопроекта о рынке земли.

13 ноября 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" (№2178-10), который вводит рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.

6 февраля ВР начала рассматривать правки к законопроекту о рынке земли.