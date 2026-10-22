Атака на Краматорск: мужчина погиб под завалами

Фото: ГСЧС

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

В результате вражеской атаки загорелся жилой дом. Спасатели локализовали огонь, но из-за активности вражеской авиации и дронов были вынуждены приостановить тушение.

Также известно, что под завалами частного дома обнаружили мужчину. К сожалению, он не выжил.

Напомним, ранее российские войска нанесли удар по рынку в городе Лозовая Харьковской области. Ранее сообщалось о 17 пострадавших.