В Черкасской области будут судить 5 человек за незаконную добычу песка
В Черкасской области будут судить пятерых человек, подозреваемых в незаконной добыче песка на почти 750 млн грн убытков для государства
Об этом сообщили в полиции Черкасской области, передает RegioNews .
По версии следствия, к схеме были причастны организатор, двое участников организованной группы и еще два человека, не входившие в ее состав.
Для добычи песка фигуранты использовали земснаряд и другую специализированную технику. Работы проводились под видом создания искусственных водоемов.
Общая сумма ущерба, нанесенного государству, оценивается почти в 750 млн грн. Из них около 237 млн. грн. связывают с деятельностью организованной группы.
Действия организатора квалифицировали по статьям о нарушении правил охраны или использования недр, что повлекло тяжкие последствия, а также легализацию имущества, полученного преступным путем.
Двум участникам организованной группы инкриминируют незаконную добычу недр и отмывание имущества. Действия двух других фигурантов квалифицировали по соответствующим статьям о нарушении правил использования недр и легализации имущества.
Напомним, что в Киевской области троим людям сообщили о подозрении в незаконной добыче полезного ископаемого местного значения — сапропеля.