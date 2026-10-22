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22 октября 2026, 17:58

В Черкасской области будут судить 5 человек за незаконную добычу песка

22 октября 2026, 17:58
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Фото: полиция Черкасской области
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В Черкасской области будут судить пятерых человек, подозреваемых в незаконной добыче песка на почти 750 млн грн убытков для государства

Об этом сообщили в полиции Черкасской области, передает RegioNews .

По версии следствия, к схеме были причастны организатор, двое участников организованной группы и еще два человека, не входившие в ее состав.

Для добычи песка фигуранты использовали земснаряд и другую специализированную технику. Работы проводились под видом создания искусственных водоемов.

Общая сумма ущерба, нанесенного государству, оценивается почти в 750 млн грн. Из них около 237 млн. грн. связывают с деятельностью организованной группы.

Действия организатора квалифицировали по статьям о нарушении правил охраны или использования недр, что повлекло тяжкие последствия, а также легализацию имущества, полученного преступным путем.

Двум участникам организованной группы инкриминируют незаконную добычу недр и отмывание имущества. Действия двух других фигурантов квалифицировали по соответствующим статьям о нарушении правил использования недр и легализации имущества.

Напомним, что в Киевской области троим людям сообщили о подозрении в незаконной добыче полезного ископаемого местного значения — сапропеля.

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