176 км² і понад 250 полонених: Білецький розкрив деталі масштабної операції "Вівальді"

Скриншот із відео

Третій армійський корпус заявив про звільнення Нового, Рідкодуба та Катеринівки, а також відновлення контролю над Карпівкою і Новомихайлівкою

Про це розповів командир корпусу Андрій Білецький, передає RegioNews.

"Ми повернули ще 51 км² української землі, а від початку наступальних дій – 176 км²", – заявив він.

За його словами, втрати російської армії становлять близько 2 тисяч військових, ще понад 250 російських військовослужбовців потрапили в полон.

Білецький розповів, що головною ціллю третього етапу операції "Вівальді" було село Нове, яке він назвав ключовим логістичним вузлом російських військ на плацдармі.

"Противник був переконаний, що основним напрямком удару є Шандриголове – Зелена Долина. Це змусило його безглуздо спалити свої резерви в контратаках саме на цьому напрямку. Росіяни проспали справжній удар, який був зосереджений на взятті Нового", – заявив командир корпусу.

За словами Білецького, для прориву російської оборони українські військові використали роботизовані комплекси на базі радянських БТР-60, які застосовували для ураження укріплень.

Він також заявив, що російські військові здавалися в полон цілими підрозділами, серед них були офіцери, пілоти та артилеристи.

У Третьому армійському корпусі зазначили, що активну участь в операції брали військовослужбовці 3-ї окремої штурмової бригади, 3-го прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса та 10-го мобільного прикордонного загону "ДОЗОР".

Нагадаємо, під час другого етапу контрнаступальної операції "Вівальді" на півночі Донецької області українські військові звільнили населені пункти Шандриголове та Дерилове. Також під контроль України перейшло Дробишеве.

Раніше Третій армійський корпус ЗСУ підтвердив проведення наступальної операції на півночі Донецької області.