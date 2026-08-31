У ДСНС показали наслідки авіаударів по Донеччині: загинули дві людини, зокрема дитина
Російські окупаційні війська завдали чергових руйнівних ударів по Донецькій області. Під обстрілами опинилися Слов'янськ та селище Билбасівка Слов'янської громади
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Вдосвіта у Слов'янську росіяни зруйнували п'ятиповерховий та приватний будинки. Під завалами опинилися люди.
Працівники ДСНС врятували з-під уламків трьох людей та розібрали близько 5 тонн будівельних конструкцій. Також вогнеборці загасили пожежу в приватній оселі.
У Билбасівці внаслідок ворожого авіаудару загинули двоє людей, серед яких дитина. Ще одна людина отримала поранення.
Вибухами пошкоджені 20 житлових будинків. Виникла пожежа у двох господарських спорудах, яку рятувальники ліквідували.
Нагадаємо, ворог вдарив по Слов'янську о 04:20 керованою бомбою ФАБ-500. Удар прийшовся на центральну частину міста.