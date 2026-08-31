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31 серпня 2026, 07:31

Втрати армії РФ станом на 31 серпня: Генштаб оновив дані

31 серпня 2026, 07:31
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Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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Українські бійці продовжують завдавати значних втрат армії РФ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За минулу добу українські військові знищили 1600 окупантів, пʼять танків, сім бронемашин, 50 артилерійських систем, сім РСЗВ, три засоби ППО, 2055 БпЛА оперативно–тактичного рівня, а також 467 одиниць автомобільної техніки ворога.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 31.08.26 орієнтовно склали:

Нагадаємо, підрозділи Сил оборони України 28 серпня та в ніч на 29 серпня уразили низку військових цілей окупантів на тимчасово окупованих територіях та у РФ. Зокрема, уражені місця зберігання, підготовки та пуску ворожих ударних БпЛА.

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