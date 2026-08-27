Мінус 1400 солдатів та 53 артсистеми: Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати росіян
Сили оборони України продовжують завдавати російській армії втрат у живій силі та техніці
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Протягом минулої доби Сили оборони знищили 1400 загарбників, чотири танки, сім бронемашин, 53 артилерійські системи, три РСЗВ, два засоби ППО, а також 494 одиниці автомобільної техніки ворога.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 27.08.26 орієнтовно склали:
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