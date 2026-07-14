Фото: 147-ма окрема артилерійська бригада

Сили оборони продовжують завдавати значних втрат ворожій армії, знищуючи техніку та особовий склад на різних напрямках фронту

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1120 окупантів, шість танків, одну бронемашину, 46 артилерійських систем, дві РСЗВ, два засоби ППО, а також 330 одиниць автомобільної техніки ворога.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 14.07.26 орієнтовно склали:

Нагадаємо,що у ніч проти 12 липня Сили безпілотних систем України завдали ударів по 14 російських суднах в Азовському морі, серед яких 10 танкерів і чотири пороми.