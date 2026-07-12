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12 липня 2026, 12:47

Ворог вдарив КАБами та дронами по житлових кварталах Слов'янська

12 липня 2026, 12:47
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Фото: Нацполіція
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Минулої доби російські війська завдали понад 1,2 тисячі ударів по населених пунктах Донецької області. Внаслідок атак одна людина загинула, ще шестеро зазнали поранень

Про це повідомила Національна поліція, передає RegioNews.

За 11 липня поліцейські зафіксували 1234 ворожих удари по лінії фронту та житловому сектору області.

Під вогнем перебували 10 населених пунктів: міста Добропілля, Краматорськ, Слов’янськ, селища Билбасівка, Шабельківка, села Іверське, Знаменівка, Маяки, Михайлівка, Новополтавка.

Руйнувань зазнали 40 цивільних об’єктів, з них 27 житлових будинків.

На Слов’янськ ворог спрямував три "КАБ-250" та дрон – 1 людина загинула, 4 цивільних осіб травмовані. Пошкоджено 4 багатоквартирних і 16 приватних будинків, адмінбудівлю, 5 автомобілів.

У селі Знаменівка ворожий БпЛА "Ланцет" поцілив у цивільне авто – одна людина зазнала поранень. У Добропіллі внаслідок влучання беспілотника також є постраждалий.

Внаслідок обстрілу з РСЗВ "Смерч" у Билбасівці руйнувань зазнав заклад освіти.

Через дронові атаки у Краматорську пошкоджено 2 приватні оселі та автомобіль, в Іверському – приватний будинок, у Маяках – об’єкт інфраструктури, у Шабельківці – приватна оселя та авто, у Новополтавці – 3 приватних будинки.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у Краматорську Донецької області рятувальники ліквідували наслідки нічної атаки російських безпілотників. Внаслідок ударів виникли пожежі у двох приватних будинках, а також загорілася вантажівка на території одного з підприємств.

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