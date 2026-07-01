На трасі Донецьк–Старобешеве після прильоту палає вантажний транспорт
Український журналіст Андрій Цаплієнко повідомив про ураження російської техніки на тимчасово окупованій території Донецької області
Про це інформує RegioNews.
За його словами, сили оборони України знищили російські вантажівки на трасі Донецьк–Старобешеве. У мережі оприлюднено кадри наслідків атак.
Також журналіст опублікував фото та відео, на яких видно близько 20 спалених фур на стоянці в Донецьку. За його інформацією, вночі по об’єкту було завдано удару дронами.
Нагадаємо, в ніч на 1 липня на тимчасово окупованій території Донецької області було знищено міст, який сполучав Маріуполь із Донецьком. Через критичні пошкодження рух транспорту через переправу наразі повністю припинено.
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