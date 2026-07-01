На трасі Донецьк–Старобешеве після прильоту палає вантажний транспорт

Фото: Telegram/Цаплієнко

Про це інформує RegioNews.

За його словами, сили оборони України знищили російські вантажівки на трасі Донецьк–Старобешеве. У мережі оприлюднено кадри наслідків атак.

Також журналіст опублікував фото та відео, на яких видно близько 20 спалених фур на стоянці в Донецьку. За його інформацією, вночі по об’єкту було завдано удару дронами.

Нагадаємо, в ніч на 1 липня на тимчасово окупованій території Донецької області було знищено міст, який сполучав Маріуполь із Донецьком. Через критичні пошкодження рух транспорту через переправу наразі повністю припинено.