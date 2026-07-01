Фото: 23 отдельная механизированная бригада

Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 1 миллиона 404 тысяч военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

За минувшие сутки бойцы ВСУ уничтожили 1210 оккупантов, два танка, пять бронемашин, 71 артиллерийскую систему, два РСЗО, четыре средства ПВО, 1891 БПЛА оперативно-тактического уровня, а также 395 единиц автомобильной техники врага.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 01.07.26 ориентировочно составили:

Напомним, подразделения Сил обороны Украины 29 июня и ночью на 30 июня поразили автомобильный мост в районе временно захваченного Азовского Запорожской области, железнодорожный мост в районе населенного пункта Ички во временно оккупированном Крыму и другие важные объекты российских оккупантов.