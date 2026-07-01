Фото: 23 окрема механізована бригада

Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 1 мільйон 404 тисячі військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За минулу добу бійці ЗСУ знищили 1210 окупантів, два танки, пʼять бронемашин, 71 артилерійську систему, дві РСЗВ, чотири засоби ППО, 1891 БпЛА оперативно–тактичного рівня, а також 395 одиниць автомобільної техніки ворога.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 01.07.26 орієнтовно склали:

Нагадаємо, підрозділи Сил оборони України 29 червня та в ніч на 30 червня уразили автомобільний міст у районі тимчасово захопленого Азовського Запорізької області, залізничний міст у районі населеного пункту Ічкі у тимчасово окупованому Криму та інші важливі об'єкти російських окупантів.