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01 липня 2026, 07:20

Втрати армії РФ станом на 1 липня: Генштаб оновив дані

01 липня 2026, 07:20
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Фото: 23 окрема механізована бригада
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Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 1 мільйон 404 тисячі військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За минулу добу бійці ЗСУ знищили 1210 окупантів, два танки, пʼять бронемашин, 71 артилерійську систему, дві РСЗВ, чотири засоби ППО, 1891 БпЛА оперативно–тактичного рівня, а також 395 одиниць автомобільної техніки ворога.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 01.07.26 орієнтовно склали:

втрати росіян 1 липня 2026 року

Нагадаємо, підрозділи Сил оборони України 29 червня та в ніч на 30 червня уразили автомобільний міст у районі тимчасово захопленого Азовського Запорізької області, залізничний міст у районі населеного пункту Ічкі у тимчасово окупованому Криму та інші важливі об'єкти російських окупантів.

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ЗСУ фронт війна окупанти втрати росіян російська армія
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