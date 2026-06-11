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11 июня 2026, 14:51

"ЗАГС" среди руин: оккупанты превратили разрушенную Авдеевку в декорации для видео

11 июня 2026, 14:51
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Скриншот с видео
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Украинский журналист и блогер Денис Казанский обнародовал видео, на котором видно, что разрушенную Авдеевку россияне используют для съемок развлекательного контента

Об этом сообщает RegioNews.

По его словам, среди развалин уничтоженного города оккупанты построили импровизированный "ЗАГС", который используется как декорация для постановочных свадеб и развлекательных съемок.

Что известно об Авдеевке

Авдеевка – город в Донецкой области. До полномасштабного вторжения РФ в 2022 году был важным промышленным центром и входил в состав Покровского района.

Город известен, прежде всего, Авдеевским коксохимическим заводом – одним из крупнейших предприятий коксохимической отрасли в Европе, который обеспечивал значительную часть металлургической промышленности Украины.

С 2014 года Авдеевка находилась в зоне боевых действий после начала российской агрессии в Донбассе. Город неоднократно подвергался обстрелам и разрушениям, а с февраля 2022 года стал одним из ключевых направлений наступления российских войск.

В феврале 2024 года, после продолжительных боевых действий, украинские войска были вынуждены отойти из Авдеевки. Город подвергся масштабным разрушениям инфраструктуры и жилищного фонда и фактически уничтожен как полноценный населенный пункт.

На сегодня Авдеевка находится под российской оккупацией.

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Донецкая область Авдеевка война оккупанты оккупированные территории разрушения видео
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