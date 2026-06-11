"ЗАГС" серед руїн: окупанти перетворили зруйновану Авдіївку на декорації для відео

Скриншот із відео

Український журналіст та блогер Денис Казанський оприлюднив відео, на якому видно, що зруйновану Авдіївку росіяни використовують для зйомок розважального контенту

Про це передає RegioNews.

За його словами, серед руїн знищеного міста окупанти збудували імпровізований "ЗАГС", який використовують як декорацію для постановочних весіль та розважальних зйомок.

Що відомо про Авдіївку

Авдіївка – місто в Донецькій області. До повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році було важливим промисловим центром і входило до складу Покровського району.

Місто відоме насамперед Авдіївським коксохімічним заводом – одним із найбільших підприємств коксохімічної галузі в Європі, який забезпечував значну частину металургійної промисловості України.

З 2014 року Авдіївка перебувала в зоні бойових дій після початку російської агресії на Донбасі. Місто неодноразово зазнавало обстрілів і руйнувань, а з лютого 2022 року стало одним із ключових напрямків наступу російських військ.

У лютому 2024 року, після тривалих бойових дій, українські війська були змушені відійти з Авдіївки. Місто зазнало масштабних руйнувань інфраструктури та житлового фонду і фактично знищене як повноцінний населений пункт.

Станом на зараз Авдіївка перебуває під російською окупацією.