Авіаудар по житлових будинках у Дружківці: п’ятеро поранених та значні руйнування

На Донеччині сьогодні, 1 червня, російські окупаційні війська здійснили атаку на Дружківку, застосувавши три авіабомби ФАБ-250 із модулями планування

У понеділок, 1 червня, російські війська скинули три авіабомби ФАБ-250 з уніфікованим модулем планування та корекції на багатоквартирні будинки.

Отримали тілесні ушкодження п’ятеро людей віком від 20 до 68 років. У чотирьох чоловіків та жінки діагностовані мінно-вибухові травми, осколкові поранення, забій і струс головного мозку.

Пошкоджені п’ять багатоквартирних будинків.

За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

