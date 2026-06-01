11:49  01 червня
У Полтаві затримали студента, який працював на російські спецслужби
09:46  01 червня
П'яний водій перекинув авто на Львівщині: травмовано двох підлітків
08:54  01 червня
Стрілянина в Києві на дорозі: водій поранив чоловіка та втік
UA | RU
UA | RU
01 червня 2026, 15:40

Авіаудар по житлових будинках у Дружківці: п’ятеро поранених та значні руйнування

01 червня 2026, 15:40
Читайте также на русском языке
Фото: Донецька обласна прокуратура
Читайте также
на русском языке

На Донеччині сьогодні, 1 червня, російські окупаційні війська здійснили атаку на Дружківку, застосувавши три авіабомби ФАБ-250 із модулями планування

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура, передає RegioNews.

У понеділок, 1 червня, російські війська скинули три авіабомби ФАБ-250 з уніфікованим модулем планування та корекції на багатоквартирні будинки.

Отримали тілесні ушкодження п’ятеро людей віком від 20 до 68 років. У чотирьох чоловіків та жінки діагностовані мінно-вибухові травми, осколкові поранення, забій і струс головного мозку.

Пошкоджені п’ять багатоквартирних будинків.

За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, що російські військові 1 червня прицільно вдарили дроном по лікарні у Конотопі на Сумщині.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
обстріл окупанти Донецька область Дружківка російська армія
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
"Полювали"на преміум-авто: у Дніпрі судитимуть банду серійних автокрадіїв
01 червня 2026, 17:51
Очільник Мінцифри подав до суду на Данила Гетманцева
01 червня 2026, 17:30
Майже 200 сосен під сокиру: на Житомирщині викрили корупційну схему в лісництві
01 червня 2026, 17:26
У Дніпрі судитимуть жінку за спробу спалити дачу суперниці
01 червня 2026, 16:55
Корупція в інфраструктурі: експосадовцю повідомили про підозру через закупівлі з націнкою
01 червня 2026, 16:40
Наркосиндикат у Кривому Розі: поліція викрила групу з 10 осіб із мільйонними прибутками
01 червня 2026, 16:17
У Дніпрі ТЦК викинули з буса чоловіка, якому стало зле, і залишили біля смітника
01 червня 2026, 16:05
Атака на Запоріжжя: російські окупанти вдарили БпЛА по Вільнянську
01 червня 2026, 15:49
На Закарпатті чиновник РДА продавав бронювання від мобілізації
01 червня 2026, 15:35
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
Всі публікації »
Ігор Луценко
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Всі блоги »