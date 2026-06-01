Авіаудар по житлових будинках у Дружківці: п’ятеро поранених та значні руйнування
Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.
У понеділок, 1 червня, російські війська скинули три авіабомби ФАБ-250 з уніфікованим модулем планування та корекції на багатоквартирні будинки.
Отримали тілесні ушкодження п’ятеро людей віком від 20 до 68 років. У чотирьох чоловіків та жінки діагностовані мінно-вибухові травми, осколкові поранення, забій і струс головного мозку.
Пошкоджені п’ять багатоквартирних будинків.
За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).
