Українські бійці ліквідували за добу майже 1500 окупантів та 119 артсистем ворога
Сили оборони продовжують завдавати значних втрат російській армії
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
За минулу добу бійці ЗСУ знищили 1470 окупантів, сім танків, сім бронемашин, 119 артилерійських систем, 1327 БпЛА оперативно–тактичного рівня, а також 375 одиниць автомобільної техніки ворога.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 25.02.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, Сили безпілотних систем ЗСУ 29 квітня уразили два російські гелікоптери Мі-28 та Мі-17 у Воронезькій області РФ.
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
У Дніпрі пролунали вибухи: виникли пожежі
30 квітня 2026, 10:38Стрілянина на Рівненщині: чоловік відкрив вогонь по військових ТЦК і поліцейському
30 квітня 2026, 10:25ВМС ЗСУ уразили російські катери, які охороняли Керченський міст
30 квітня 2026, 10:16На підприємстві в Полтаві пролунав вибух: що відомо
30 квітня 2026, 10:13Атака на Одесу: кількість постраждалих зросла до 20, двоє – у важкому стані
30 квітня 2026, 09:51Грип, ГРВІ та COVID-19 в Україні: за тиждень захворіли понад 117 тисяч людей
30 квітня 2026, 09:47Нічна ДТП на Львівщині: мотоцикліст та його пасажир опинилися в лікарні
30 квітня 2026, 09:36Пентагон розблокував $400 млн допомоги Україні, – Гегсет
30 квітня 2026, 09:18У Слов’янську з даху багатоповерхівки дістали залишки ракети
30 квітня 2026, 08:54У Польщі в лісі знайшли тіло зниклої українки – триває розслідування
30 квітня 2026, 08:49
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
