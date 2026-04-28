Затримали "на гарячому": на Донеччині військовий продавав кулемети через месенджер
Працівники Державне бюро розслідувань викрили на Донеччині військового, який намагався незаконно продати зброю та боєприпаси
Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.
За даними слідства, інструктор групи батальйону однієї з військових частин на початку 2026 року через месенджер знайшов покупця та домовився про продаж двох кулеметів разом із набоями за 175 тисяч гривень.
Правоохоронці затримали його під час передачі зброї.
У ході слідчих дій вилучено два кулемети та патрони. Наразі вживаються заходи для передачі вилученого озброєння до Збройні Сили України.
Військовослужбовцю повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
