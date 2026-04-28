Затримали "на гарячому": на Донеччині військовий продавав кулемети через месенджер

Працівники Державне бюро розслідувань викрили на Донеччині військового, який намагався незаконно продати зброю та боєприпаси

За даними слідства, інструктор групи батальйону однієї з військових частин на початку 2026 року через месенджер знайшов покупця та домовився про продаж двох кулеметів разом із набоями за 175 тисяч гривень.

Правоохоронці затримали його під час передачі зброї.

У ході слідчих дій вилучено два кулемети та патрони. Наразі вживаються заходи для передачі вилученого озброєння до Збройні Сили України.

Військовослужбовцю повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

