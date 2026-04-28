08:30  28 квітня
На Київщині зникла 17-річна дівчина
08:23  28 квітня
Затримали "на гарячому": на Донеччині військовий продавав кулемети через месенджер
08:20  28 квітня
У Миколаєві з даху зруйнованої будівлі ОВА зістрибнув хлопець
UA | RU
UA | RU
28 квітня 2026, 08:23

Затримали "на гарячому": на Донеччині військовий продавав кулемети через месенджер

Читайте также на русском языке
Фото: ДБР
Читайте также
на русском языке

Працівники Державне бюро розслідувань викрили на Донеччині військового, який намагався незаконно продати зброю та боєприпаси

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, інструктор групи батальйону однієї з військових частин на початку 2026 року через месенджер знайшов покупця та домовився про продаж двох кулеметів разом із набоями за 175 тисяч гривень.

Правоохоронці затримали його під час передачі зброї.

У ході слідчих дій вилучено два кулемети та патрони. Наразі вживаються заходи для передачі вилученого озброєння до Збройні Сили України.

Військовослужбовцю повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Києві судитимуть нацгвардійця за продаж двох автоматів. Військовий придбав на сході України два автомати Калашникова – АК-74 та АК-74М. Зброю він перевіз до Києва та зберігав вдома без відповідного дозволу. Згодом фігурант вирішив заробити: він зустрівся зі знайомим і продав йому обидва автомати за 55 тисяч гривень.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Донецька область ДБР зброя кулемет продаж військові підозра
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Микола Княжицький
Всі блоги »