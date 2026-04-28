Фото: 95 ОДШБр

Общие потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину превышают 1 миллион 327 тысяч военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1180 оккупантов, 16 бронемашин, 34 артиллерийские системы, две РСЗО, 1039 БПЛА оперативно-тактического уровня, а также 281 единицу автомобильной и спецтехники врага.

