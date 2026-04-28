28 квітня 2026, 07:11

Російська армія втратила за добу в Україні майже 1200 військових

Загальні втрати армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну перевищують 1 мільйон 327 тисяч військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1180 окупантів, 16 бронемашин, 34 артилерійські системи, дві РСЗВ, 1039 БпЛА оперативно-тактичного рівня, а також 281 одиницю автомобільної та спецтехніки ворога.

втрати росіян 28 квітня 2026 року

Нагадаємо, прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів на двох напрямках фронту.

