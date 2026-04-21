Росіяни вдарили по Слов’янську з РСЗВ, є поранені
21 квітня о 13:50 російські війська завдали удару з РСЗВ по Слов’янську Донецької області
Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях, передає RegioNews.
"О 13:50 ворог знов завдав удар по Словʼянську. Влучання РСЗВ у дорожнє покриття в центральній частині міста. Попередньо поранено пʼять людей", — повідомив Лях.
Нагадаємо, що у ніч на 21 квітня російські військові двічі атакували авіабомбами ФАБ Слов’янськ на Донеччині.
21 квітня 2026
