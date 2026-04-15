В середу, 15 квітня, о пʼятій ранку ворог ударив авіабомбою ФАБ-1500 по центральній частині Словʼянська

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Слов’янську МВА.

Внаслідок атаки повністю зруйнований дитячий спортивний заклад, який був історичною памʼяткою міста. Зруйнована адмінбудівля, ще одна – пошкоджена.

Різного ступеню пошкоджень зазнали щонайменше 39 багатоповерхівок і 15 автомобілів.

Відомо про одного пораненого – це 57-річний чоловік. Його готують до перевезення у клініку Дніпра.

Нагадаємо, у ніч на 15 квітня РФ атакувала Україну трьома балістичними ракетами Іскандер-М, а також 324 ударними БпЛА. Зафіксовано влучання на 9 локаціях.