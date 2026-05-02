Удар КАБами по Запорожскому району: погиб мужчина, среди раненых – ребенок
Днем 2 мая российские войска атаковали управляемыми авиабомбами поселок Новоалександровка Запорожского района
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
В результате обстрела разрушены несколько частных домов. Взрывная волна повредила жилье рядом с эпицентром попадания.
Из-за вражеского удара погиб 55-летний мужчина. Ранения получили два человека: 7-летняя девочка и 77-летний мужчина. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
Напомним, 2 мая оккупанты сбросили авиабомбы на поселок Таврический в Запорожском районе. В результате атаки погибла женщина.
