Фото: полиция

Взрывотехники обезвредили боевую часть российского беспилотника, который 1 мая попал в дом в Ровно

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

"Шахед" залетел в комнату частного дома, вызвав пожар. Люди, находившиеся в доме, не пострадали. После того как огонь потушили, полицейские нашли боевую часть дрона, которая не сдетонировала.

Из-за влияния высокой температуры боеприпас мог взорваться в любой момент, поэтому жителей окрестных домов немедленно эвакуировали.

Взрывотехник отсоединил детонатор и вынес опасный предмет во двор. Подрыватель уничтожили на месте, обустроив временную площадку, а разряженную боевую часть вывезли для дальнейшей ликвидации.

Напомним, более 10 жилых домов получили разную степень повреждения в результате атаки на Ровенщину 1 мая, в частности, в областном центре и в Дубне.