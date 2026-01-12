Вражеская армия потеряла за сутки в Украине более 1000 военных
За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1060 оккупантов, семь бронемашин, 21 артсистему, а также 101 единицу автомобильной и специальной техники врага. Общие потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину достигли 1 миллиона 220 тысяч военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 12.01.26 ориентировочно составили:
Напомним, Силы обороны уничтожили колонну российских военных в Донецкой области. Оккупанты пытались воспользоваться темнотой, чтобы без потерь зайти в Покровск, однако были замечены с воздуха.
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
В Киеве прорвало трубы: жители жалуются на отсутствие отопления и света
12 января 2026, 09:58Россияне снова атаковали критическую инфраструктуру Житомирщины
12 января 2026, 09:55В Киеве в результате пожара в многоэтажке погибли два человека
12 января 2026, 09:38Столкновение микроавтобуса и грузовика на Львовщине: одна погибшая и пятеро травмированных
12 января 2026, 09:27В Киеве ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника
12 января 2026, 09:26ПВО обезвредила 135 из 156 российских дронов: есть попадания на 11 локациях
12 января 2026, 09:12Сидел на рельсах: в Одесской области поезд насмерть сбил мужчину
12 января 2026, 08:57Украинский автобус в Финляндии вылетел в кювет – никто не пострадал
12 января 2026, 08:54В Киеве в результате ночной атаки пострадал Соломенский район
12 января 2026, 08:49ДТП в Черкасской области: легковушку разнесло вдребезги, погибла женщина, двое детей травмированы
12 января 2026, 08:41
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все блоги »