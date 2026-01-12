Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1060 оккупантов, семь бронемашин, 21 артсистему, а также 101 единицу автомобильной и специальной техники врага. Общие потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину достигли 1 миллиона 220 тысяч военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 12.01.26 ориентировочно составили:

Напомним, Силы обороны уничтожили колонну российских военных в Донецкой области. Оккупанты пытались воспользоваться темнотой, чтобы без потерь зайти в Покровск, однако были замечены с воздуха.