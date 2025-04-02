ВСУ показали, как уничтожают на Краматорском направлении вражеские беспилотники и укрытия с оккупантами
Силы обороны уничтожили на Краматорском направлении российские беспилотники типа "Орлан" и Zala, а также укрытие и позиции оккупантов
Соответствующее видео обнародовали в ОСУВ "Хортица", передает RegioNews.
"На Краматорском направлении ударные дроны устраивают оккупантам "горячие встречи" с FPV-дронами", – говорится в сообщении.
Были уничтожены российские БПЛА "Орлан" и Zala, укрепление, позиции и укрытие захватчиков.
Напомним, бойцы ГУР показали, как уничтожают "Сычами" командные пункты и замаскированную технику оккупантов.
31 марта 2025
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
В последние три года, после начала полномасштабной войны, количество украинцев, прежде всего украинок, за рубежом серьезно возросло. Наши с вами соотечественники оказались в разных странах мира, в раз...
27 марта 2025
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
2025 год войдет в историю российско-украинской войны как начало действительно террористической ее составляющей – уже без всяких военных прикрытий, а напрямую. Российские спецслужбы, прежде всего Федер...
26 марта 2025
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
В Украине насчитывается свыше трех миллионов людей с инвалидностью. В связи с военными действиями эта цифра продолжает увеличиваться. В то же время человек с ограниченными физическими возможностями им...
24 марта 2025
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Сборная Украины снова уступила ключевой матч. Причем не просто уступила, а откровенно опозорилась. Но хуже всего в этой истории, что выводов никто делать не станет. А это с большой долей вероятности о...
В Ровенской области мужчину ограбили прямо на улице
02 апреля 2025, 04:11Житель Днепропетровщины стрелял по авто с людьми и угрожал убить прохожего
02 апреля 2025, 03:35Контрабанда айфонов в Украину на миллионы гривен: дело направили в суд
02 апреля 2025, 03:19На Волыни мужчина поджег заправку WOG: что ему угрожает
02 апреля 2025, 03:05Обманула людей на 3 миллиона гривен: в Сумской области разоблачили псевдоадвоката
02 апреля 2025, 02:50Харьков под массированной атакой "Шахедов": восемь пострадавших, среди них – младенец
02 апреля 2025, 02:18В Минобороны рассказали о рекордных потерях россиян в первый месяц весны
02 апреля 2025, 02:05Правоохранители накрыли незаконную добычу янтаря: изъяли более 120 кг "солнечного камня"
02 апреля 2025, 01:42В Сумской области пиротехники уничтожили 4 боеприпаса
02 апреля 2025, 01:20
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине