Росіяни за добу завдали понад 2800 ударів по Донеччині
Минулої доби поліція зафіксувала 2804 удари росіян по лінії фронту та житловому сектору Донецької області
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Ворог обстріляв міста Дружківка, Костянтинівка, Покровськ, Торецьк та село Новодмитрівка. Пошкоджені 43 цивільних об’єкти, з них 31 – житловий будинок.
По Костянтинівці російська армія вдарила двома керованими авіабомбами "ФАБ-250" з модулем УМПК – руйнувань зазнали приватний та 5 багатоквартирних будинків, адмінбудівлі, цех.
У Дружківці авіаударом "ФАБ-250" пошкоджені цехи, транспортні засоби.
На Новодмитрівку ворог скинув бомбу "ФАБ-250" – зруйновані 15 приватних будинків.
Покровськ росіяни накрили з артилерії та вдарили дроном – пошкодили 2 приватних і 8 багатоквартирних будинків, гараж, господарчу споруду.
Нагадаємо, протягом минулої доби під російськими обстрілами опинилися 28 населених пунктів Херсонської області. Три людини загинули, ще одна – отримала поранення.