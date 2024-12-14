ВСУ уничтожили за сутки более 1000 российских оккупантов
За сутки, 13 декабря, ВСУ ликвидировали около 1040 оккупантов. Также ВСУ "приземлили" более полусотни беспилотников
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.12.24 ориентировочно составили:
Напомним, в ночь на 14 декабря российские войска атаковали Украину ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками других типов. Всего оккупанты запустили 132 дрона. Силы ПВО ночью сбили 58 беспилотников, еще 72 – локационно потеряны.
11 декабря 2024
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
1 декабря 2024 года в Киеве наконец-то открыли для движения частного транспорта Подольский мост, соединяющий два берега Днепра. Этого события горожане ожидали несколько десятков лет, а сам мост уже да...
09 декабря 2024
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Государство защитило военных и их семьи от судебных тяжб во время военного положения, но почему-то для судьи Новака закон не писан
05 декабря 2024
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев
В Украине появилась новая государственная структура, главной целью которой является возвращение украинцев домой. Созданное Министерство национального единства возглавил опальный экс-глава «Нафтогаза» ...
29 ноября 2024
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Первый месяц зимы принесет украинцам много нововведений и, прежде всего, это касается повышения налогов — обновления в этой фискальной части вступят в силу уже с 1 декабря. Также для бизнеса введена н...
На Днепропетровщине из-за вражеской атаки повреждены дома, магазин и ЛЭП
14 декабря 2024, 13:45В Хмельницком водитель Audi сбил на переходе женщину с ребенком
14 декабря 2024, 13:22Оккупанты атаковали жилой сектор Покровска: возник пожар
14 декабря 2024, 12:55"Шахеды" заходили в Киев волнами: обломки упали в одном из районов
14 декабря 2024, 12:17Над Черкасщиной уничтожили 25 "Шахедов": повреждена ЛЭП
14 декабря 2024, 11:20Повреждены склады и админздание предприятия: последствия российской атаки на Киевщине
14 декабря 2024, 10:52Силы ПВО ночью сбили 58 российских беспилотников, еще 72 – локационно потеряны
14 декабря 2024, 10:26Морпехи показали, как сбивают "Шахеды" с патрульных катеров "Айленд"
14 декабря 2024, 09:14На Хмельнитчине засудили мужчину, который металлическим прутом избил 12-летнего пасынка
14 декабря 2024, 07:10
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Все блоги »