Российская армия потеряла за сутки в Украине около 1400 военных
Общие боевые потери российской армии в Украине с 24 февраля 2022 по 13 декабря 2024 составляют около 760 120 человек. В частности, за последние сутки ВСУ ликвидировали еще 1390 оккупантов
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 13.12.24 ориентировочно составили:
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