Россияне пытаются спрятать технику и военных в Мариуполе в "безопасные места"
Оккупанты перемещают военную технику и личный состав в безопасные места в Мариуполе.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".
"Агенты зафиксировали, что ВС РФ начали активно перемещать технику и личный состав на более безопасные участки", – говорится в сообщении.
По мнению партизан, из-за угрозы дальнобойных ракет ВСУ, командиры ВС РФ серьезно беспокоятся о безопасности войск и, кроме как менять позиции, не имеют других решений.
"Мы продолжаем отслеживать маршруты передвижения и раскрывать места дислокации оккупационных войск, а вся информация оперативно передается Силам обороны для принятия дальнейших решений", – добавили в "АТЕШ".
Напомним, ранее представители партизанского движения в оккупированном Севастополе разыскали тренировочную базу для военных Черноморского флота РФ.