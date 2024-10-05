Россияне пытаются спрятать технику и военных в Мариуполе в "безопасные места"

скриншот с видео

Оккупанты перемещают военную технику и личный состав в безопасные места в Мариуполе.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

"Агенты зафиксировали, что ВС РФ начали активно перемещать технику и личный состав на более безопасные участки", – говорится в сообщении.

По мнению партизан, из-за угрозы дальнобойных ракет ВСУ, командиры ВС РФ серьезно беспокоятся о безопасности войск и, кроме как менять позиции, не имеют других решений.

"Мы продолжаем отслеживать маршруты передвижения и раскрывать места дислокации оккупационных войск, а вся информация оперативно передается Силам обороны для принятия дальнейших решений", – добавили в "АТЕШ".

Напомним, ранее представители партизанского движения в оккупированном Севастополе разыскали тренировочную базу для военных Черноморского флота РФ.