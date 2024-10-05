В Донецкой области был сбит российский самолет

скриншот с видео

Украинские военные сбили российский самолет в районе Константиновки Донецкой области. Вероятно, речь идет о Су-25.

Об этом сообщил начальник Константиновской МВА Сергей Горбунов, пишет RegioNews со ссылкой на Общественное .

"Обломки частично попадали вокруг города Константиновка. Обломки также упали в частный сектор - повреждены несколько частных домов. Жертв или пострадавших от этого события нет", - рассказал он.

Telegram-каналы распространяют видео сбивания самолета. При этом есть информация, что российский самолет мог быть сбит своей авиацией.

На 5 октября россияне потеряли на войне 368 самолетов с начала масштабного вторжения в Украину.

Напомним, в ночь на 5 октября российские войска совершили очередную дроновую атаку по территории Украины. Силы и средства украинской противовоздушной обороны сбили 3 из 13 запущенных россиянами ударных дронов типа "шахед".