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В Константиновке Донецкой области вводят 20-часовой комендантский час
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05 октября 2024, 13:12

В Константиновке Донецкой области вводят 20-часовой комендантский час

05 октября 2024, 13:12
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фото: Донецкая ОВА
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В городе Константиновка Донецкой области с 7 октября вводят усиленный комендантский час, который продлится с 15.00 до 11.00

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Общественное .

По словам начальника Константиновской военной администрации Сергея Горбунова, россияне ежедневно обстреливают город, в котором остаются 18 тысяч человек, фронт в 10 километрах, поэтому меры безопасности ужесточаются.

Горбунов отметил, что в настоящее время в Константиновке остаются 18 тысяч человек, среди которых - 440 детей. В городе объявлена принудительная эвакуация семей с детьми, выезжают государственные учреждения.

"Пенсионный фонд уехал, акушерско-гинекологическое закрывается, педиатрия - детишек вывозим всех, но пока еще больницы работают, люди получают помощь. Банк закрывается, тоже переезжает, ближайшее отделение будет работать в Дружковке", - рассказал Горбунов.

Ранее на территории Константиновской общины комендантский час действовал с 17.00 до 9.00, но усиленный комендантский час был введен в ряд других обществ Донетчины.

Напомним, 2 октября Силы обороны Украины официально подтвердили, что вышли из Угледара Донецкой области. Целью было сохранение личного состава и боевой техники.

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