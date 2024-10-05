В Константиновке Донецкой области вводят 20-часовой комендантский час

фото: Донецкая ОВА

В городе Константиновка Донецкой области с 7 октября вводят усиленный комендантский час, который продлится с 15.00 до 11.00

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Общественное .

По словам начальника Константиновской военной администрации Сергея Горбунова, россияне ежедневно обстреливают город, в котором остаются 18 тысяч человек, фронт в 10 километрах, поэтому меры безопасности ужесточаются.

Горбунов отметил, что в настоящее время в Константиновке остаются 18 тысяч человек, среди которых - 440 детей. В городе объявлена принудительная эвакуация семей с детьми, выезжают государственные учреждения.

"Пенсионный фонд уехал, акушерско-гинекологическое закрывается, педиатрия - детишек вывозим всех, но пока еще больницы работают, люди получают помощь. Банк закрывается, тоже переезжает, ближайшее отделение будет работать в Дружковке", - рассказал Горбунов.

Ранее на территории Константиновской общины комендантский час действовал с 17.00 до 9.00, но усиленный комендантский час был введен в ряд других обществ Донетчины.

Напомним, 2 октября Силы обороны Украины официально подтвердили, что вышли из Угледара Донецкой области. Целью было сохранение личного состава и боевой техники.