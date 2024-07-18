В Донецкой области россияне обстреляли шахту: под землей оказались 24 горняка

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За прошедшие сутки, 17 июля, в Донецкой области из-за обесточивания шахты в результате вражеских обстрелов под землей оставались 24 работника

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр Министерства энергетики Украины.

Известно, что из-за обстрелов на предприятии возник пожар. Возгорание ликвидировали.

"В Донецкой области в результате вражеского обстрела территории шахты возник пожар. В шахте на момент аварии находились 24 работника. Их вывели на поверхность", - говорится в сообщении.

Напомним, оккупанты продолжают мародерить на временно захваченных территориях. В Донецкой области формируют список шахт для так называемой приватизации.